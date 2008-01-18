Тимошенко скасувала розпорядження Януковича про музей вина

Кабінет міністрів України розпорядженням № 79-р від 16 січня 2008 року скасував розпорядження, підписане попереднім прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, про погодження пропозиції щодо створення Музею виноробства “Магарач” (Крим).

Текст відповідного розпорядження за підписом прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО розміщений на Урядовому порталі.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України розпорядженням №746-р від 19 вересня 2007 року дав згоду на створення в Криму музею “Магарач”, погодившись з відповідною пропозицією Української академії аграрних наук про створення музею як підприємства з державною часткою в його статутному фонді більш як 50% в межах повноважень галузевих академій наук відповідно до статті 4 Закону “Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, галузевих академій наук і статусу їх майнового комплексу”.

Довідка УНІАН. Національний інститут винограду і вина «Магарач» (Ялта) засновано в 1828 році. Це профільна науково-дослідна установа галузі виноградарства і виноробства. Спеціалізується на створенні дослідних зразків вин, займається розв’язанням проблем підвищення врожайності виноградників, селекції і районування високоякісних сортів винограду, боротьби з шкідниками і хворобами лози.