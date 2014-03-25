Завтра у Брюсселі Обама зустрінеться з генсеком НАТО
19:20, 25 березня 2014Політика
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Завтра має відбутися зустріч президента США Барака Обами з генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу Андерсом Фогом Расмуссеном.
Завтра у Брюсселі запланована зустріч Расмуссена та Обами / REUTERS
Про це повідомляє офіційний сайт НАТО.
“Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен зустрінеться з президентом США Бараком Обамою в середу, 26 березня, у Брюсселі”, - йдеться у повідомленні.
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Як повідомлялося, за словами високопоставленого європейського дипломата, на саміті у Брюсселі 26 березня лідери ЄС і США обговорюватимуть питання України у контексті стабільності та енергетичної безпеки.
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