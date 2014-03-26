Сьогодні відбудеться засідання Уряду за участю Комісарів ЄС

Європейські комісари та низка представників Генеральних директоратів Європейської комісії приїхали до України для спільних консультацій із членами Кабінету Міністрів щодо питань, пов’язаних із імплементацією Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, зазначається також у повідомленні.