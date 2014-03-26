Сьогодні відбудеться засідання Уряду за участю Комісарів ЄС
07:17, 26 березня 2014Політика
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Сьогодны о 14.00 годині розпочнеться засідання Уряду за участі Комісара Європейського Союзу із питань розширення та політики сусідства Штефана Фюле та Комісара Європейського Союзу з питань бюджету та фінансового планування Януша Левандовські.
Сьогодні за участю Комісарів ЄС відбудеться засідання Уряду / lenta-ua.net
Європейські комісари та низка представників Генеральних директоратів Європейської комісії приїхали до України для спільних консультацій із членами Кабінету Міністрів щодо питань, пов’язаних із імплементацією Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, зазначається також у повідомленні.
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