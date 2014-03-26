Сьогодні відбудеться засідання Уряду за участю Комісарів ЄС

07:17, 26 березня 2014
Політика
0 0

Сьогодны о 14.00 годині розпочнеться засідання Уряду за участі Комісара Європейського Союзу із питань розширення та політики сусідства Штефана Фюле та Комісара Європейського Союзу з питань бюджету та фінансового планування Януша Левандовські.

Кабмин, Кабинет министров Украины / lenta-ua.net

Європейські комісари та низка представників Генеральних директоратів Європейської комісії приїхали до України для спільних консультацій із членами Кабінету Міністрів щодо питань, пов’язаних із імплементацією Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, зазначається також у повідомленні.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter