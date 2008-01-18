У НУ-НС вважають, що Медведько вчинив негарно, коли ліг під ніж

“Відсутність Генерального прокурора України Олександра Медведька виглядає зовні як класичний спосіб чиновника затягувати процес його зняття”, - сказала в інтерв’ю офіційному сайту блоку “Наша Україна – Народна Самооборона” Ксенія Ляпіна.

Вона зауважила, що “є політична воля народних депутатів бачити нового генпрокурора, і ця політична воля задокументована нашими підписами”.

“Нарешті, сьогодні в залі роздали відповідний проект постанови, який був ініційований ще на початку роботи нового парламенту, - наголосила вона. - Зараз він вже на руках в депутатів і можна процедурно просуватися далі”.

“ В момент, коли стало можливим процедурно просувати питання про зняття генпрокурора, якому народні депутати виражають недовіру й про можливе призначення наступного генпрокурора - саме в цей момент наявність якихось профілактичних лікувальних заходів з боку Генерального прокурора виглядає як спосіб уникнути відповідальності”, - переконана депутат.

“ Політично це виглядає негарно”, - зазначила Ляпіна.

Нагадаємо, що вчора бютівець Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ після засідання погоджувальної ради повідомив, що Голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК має з’ясувати, наскільки інформація про те, що МЕДВЕДЬКУ зробили операцію, відповідає дійсності.