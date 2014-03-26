З'їзди "Батьківщини" і "Удару" відбудуться 29 березня
В.о. голови фракції “Батьківщина” Сергій Соболєв зазначає, що з'їзд партії “Батьківщина” має відбутися в ці вихідні, в суботу, 29 березня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу, відповідаючи на питання журналістів.
«Я думаю, що це буде цими вихідними. Ми виконаємо закон: остання дата, ви знаєте, це 30 число, 12 годин, коли можна ще внести заставу кандидата в президенти”, - сказав депутат.
На уточнююче питання, чи буде з'їзд у суботу або в неділю, Соболєв зазначив, що, швидше за все, це буде в суботу.
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Також, 29 березня у Києві відбудеться XI з'їзд партії «УДАР».
Про це повідомили УНІАН у прес-службі партії.
З'їзд розпочнеться о 12.00 в Мистецькому Арсеналі (вул. Лаврська, 10-12).
Як повідомляв УНІАН, 30 березня закінчується висування кандидатів у президенти.
Вибори президента України призначені на 25 травня 2014 року.