З'їзди "Батьківщини" і "Удару" відбудуться 29 березня

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу, відповідаючи на питання журналістів.

«Я думаю, що це буде цими вихідними. Ми виконаємо закон: остання дата, ви знаєте, це 30 число, 12 годин, коли можна ще внести заставу кандидата в президенти”, - сказав депутат.

На уточнююче питання, чи буде з'їзд у суботу або в неділю, Соболєв зазначив, що, швидше за все, це буде в суботу.

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Також, 29 березня у Києві відбудеться XI з'їзд партії «УДАР».

Про це повідомили УНІАН у прес-службі партії.

З'їзд розпочнеться о 12.00 в Мистецькому Арсеналі (вул. Лаврська, 10-12).

Як повідомляв УНІАН, 30 березня закінчується висування кандидатів у президенти.

Вибори президента України призначені на 25 травня 2014 року.