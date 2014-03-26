Українці перерахували армії понад 50 мільйонів гривень допомоги

На сьогодні на рахунки Міністерства оборони України в рамках допомоги військовослужбовцем населення перерахувало понад 50 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник міністра оборони Леонід Поляков на брифінгу в Кабінеті міністрів.

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"Населення України продовжує активно надавати благодійну фінансову допомогу. На цей момент вже понад 50 млн грн перераховано на рахунки", - сказав він.

Також, за словами Полякова, продовжуються переговори з партнерами, які пообіцяли Україні військову і матеріальну допомогу.