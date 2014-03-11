Уряд перерахував військовим 125 млн грн одноразової фінансової допомоги - Яценюк

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив з трибуни Верховної Ради прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Сьогодні вранці ми знайшли спосіб доставити до кожного військовослужбовця ті 125 млн грн, які уряд виділив позавчора. У нас діє певна платіжна система. З ранку ми перерахували (кошти – УНІАН) з Казначейства на відповідну платіжну систему. Який довго це триватиме? Стільки, скільки зможемо, стільки платитимемо», - сказав голова уряду.

При цьому він підкреслив, що уряд робить все, щоб забезпечити виплати. «Але справа навіть не стільки у виплатах, скільки у тому, як і яким чином вирішити цей найдраматичніший і найскладніший конфлікт на території Європи XXI сторіччя», - підкреслив Яценюк.

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Як повідомляв УНІАН, 9 березня Кабмін ухвалив рішення виділити близько 125 млн грн на виплати одноразової допомоги військовослужбовцем, які несуть службу в Автономній Республіці Крим. Прем'єр-міністр при цьому доручив усім відповідальним відомствам забезпечити виділення коштів у найкоротші терміни.

Пізніше Яценюк відзначав, що Кабінет міністрів України здійснює всі можливі заходи для того, щоб відновити функціонування банківської системи і системи казначейства Криму, влада якого заявила про перехід к рублеву зону і припинила обслуговування рахунків Держказначейства і Нацбанку України. Яценюк запевнив, що зарплати військовослужбовцям Криму і виплати їм одноразової допомоги загальним обсягом 125 млн грн будуть проведені вчасно.