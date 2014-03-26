Дещиця і Фюле узгодили подальшу взаємодію для збереження територіальної цілісності України
В.о. міністра закордонних справ України Андрій Дещиця та комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле узгодили напрямки подальшої взаємодії між Україною та Європейським Союзом з метою збереження суверенітету та територіальної цілісності України
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Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС, про це йшлося під час їхньої зустрічі сьогодні в Києві.
У ході зустрічі сторони обговорили останній розвиток ситуації в Україні в контексті агресії Російської Федерації в АР Крим.
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Крім того, відзначаючи підписання 21 березня в Брюсселі політичних положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, співрозмовники погодилися щодо необхідності завершення найближчим часом процесу укладення цієї Угоди в цілому з метою початку її імплементації.
Фюле підкреслив готовність Європейського Союзу надавати максимальну підтримку Україні у впровадженні системних суспільно-політичних та соціально-економічних реформ.
У контексті обговорення перспектив запровадження Євросоюзом безвізового режиму для громадян України Дещиця поінформував єврокомісара про прогрес, досягнутий Україною у виконанні Плану дій щодо лібералізації візового режиму, зокрема схвалення урядом низки законодавчих та нормативних актів, зазначається в повідомленні.