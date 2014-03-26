Дещиця і Фюле узгодили подальшу взаємодію для збереження територіальної цілісності України

.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС, про це йшлося під час їхньої зустрічі сьогодні в Києві.

У ході зустрічі сторони обговорили останній розвиток ситуації в Україні в контексті агресії Російської Федерації в АР Крим.

Читайте такожВ України немає часу на «медовий місяць» у відносинах з ЄС – єврокомісар

Крім того, відзначаючи підписання 21 березня в Брюсселі політичних положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, співрозмовники погодилися щодо необхідності завершення найближчим часом процесу укладення цієї Угоди в цілому з метою початку її імплементації.

Фюле підкреслив готовність Європейського Союзу надавати максимальну підтримку Україні у впровадженні системних суспільно-політичних та соціально-економічних реформ.

У контексті обговорення перспектив запровадження Євросоюзом безвізового режиму для громадян України Дещиця поінформував єврокомісара про прогрес, досягнутий Україною у виконанні Плану дій щодо лібералізації візового режиму, зокрема схвалення урядом низки законодавчих та нормативних актів, зазначається в повідомленні.