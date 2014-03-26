Обама: США і Європа не зацікавлені в контролі над Україною

"Ні США, ні Європа не зацікавлені в тому, щоб контролювати Україну", - сказав Обама в середу, виступаючи в Палаці мистецтв у Брюсселі, передає Інтерфакс-Захід.

"Ми лише хочемо, щоб народ України сам робив свій вибір, як і будь-який вільний народ у всьому світі", - додав він.

Президент США визнав, що Росію не вдасться "витіснити з Криму або стримати від подальшої ескалації за допомогою військової сили".

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"Але з часом, поки ми будемо зберігати єдність, росіяни зрозуміють, що вони не можуть забезпечити безпеку, добробут і статус, якого вони домагаються, за допомогою грубої сили", - сказав Обама.

"Якщо російське керівництво продовжить дотримуватися свого нинішнього курсу, разом ми забезпечимо ще більшу ізоляцію Росії", - підкреслив Обама, зазначивши, що в такому випадку будуть введені додаткові санкції.

За його словами, міжнародна спільнота продовжить тиснути на Росію, надавши, разом з тим, можливість для дипломатичного врегулювання ситуації.

"Я вважаю, що стабільного миру можна досягти через деескалацію, через прямий діалог між Росією, урядом України і міжнародною спільнотою", - зазначив Обама.