Українські військові захопили навігаційну станцію ЧФ РФ у Генічеську

На території станції перебувають українські десантники в повному озброєнні. Всередину нікого не пропускають. По периметру кілька солдатів зайняли бойові позиції. За інформацією сайту, ведеться перепис майна навігаційної станції. За словами генічан, які працюють на "Марс-75", російських військовослужбовців тут немає вже два місяці, повідомляють Новий Візит.

Нагадаємо, що за часів президентства Віктора Ющенка виконавча служба неодноразово намагалася виконати постанову суду про повернення "Марс-75" державному підприємству "Держгідрографія", але безуспішно, пише Новий Візит.

А Міністерство оборони давно виступає за повернення з оренди використовуваних Чорноморським флотом Росії маяків та інших гідрографічних об'єктів.