Світовий банк заявив, що Росії "світить" фінансова катастрофа – Die Welt

Про це пише сьогодні німецька газета Die Welt з посиланням на доповідь Світового банку.

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Головний економіст банку з питань Росії Бріджит Ханзль каже, що в разі розвитку сценарію низьких ризиків відтік капіталу з Росії за цей рік складе 85 мільярдів доларів. Але якщо Кремль і далі буде агресивно поводитися, цей показник досягне 150 мільярдів, повідомляє ТСН.

Крім того, реальний ВВП Росії скоротиться до 1,8%.

"Ми робимо висновки з того, що політичні ризики залишаються доволі на високому рівні. Якщо конфлікт між Росією і Україною посилиться, це означатиме, що збільшиться загальна невизначеність через можливе введення нових санкцій проти Росії і її реакції на них", - каже Ханзль.

Крім того, російський рубль продовжує знецінюватися. Це в свою чергу призведе до зростання інфляції до 5,5%. Всі росіяни відчують на собі такі економічні зміни, оскільки імпортні товари через слабшання їхньої національної валюти почнуть коштувати дорожче.

В цей же час, Центральний банк Росії на підтримку рубля у березні виділив 24 мільярди доларів.