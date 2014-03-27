Біля ВР зібралися понад 1 тисячу людей, які щільно підішли до будівлі
21:14, 27 березня 2014Політика
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Біля Верховної Ради зібралися понад 1 тисячу людей, які дуже щільно підішли до будівлі.
Як передає кореспондент УНІАН, в самому приміщення парламенту охорона зібралася біля дверей із щитами та вогнегасниками.
За деякими даними, планується штурм приміщення парламенту.
На даний час майже всі народні депутати покинули приміщення на Грушевського, 5, і вийшли через підвал в через інше приміщення на Грушевського.
У приміщенні на Грушевського, 5, перебувають журналісти та охорона.
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