Росія продовжує активно перекидати війська на східний кордон України

За оперативними даними групи «Інформаційний Супротив», протягом останніх діб тривало перекидання російських військ на кордон РФ з Україною.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

За його даними, в Ростовській області зафіксовані колони техніки, що прямують до держкордону, в районі м. Міллерово, смт Тарасівський, м. Каменськ-Шахтинський, у складі: 150 БТР, 400 одиниць автомобільної техніки.

Читайте такожПарубій каже, що Путін не відмовився від нападу на Україну

Вчора ввечері на ж/д станцію «Київ-Товарний» прибули: 8 РСЗВ «Ураган», 12 транспортно-заряджаючих машин РСЗВ, 4 бронетранспортери БТР-80, близько десятка одиниць автомобільної техніки (включаючи бензовози).

У Білгородській області зафіксовано колони техніки, що рухається в бік держкордону (в 30-40 км від кордону): близько 30 одиниць автомобільної техніки і близько 10 одиниць інженерної гусеничної техніки.