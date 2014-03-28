Росія продовжує активно перекидати війська на східний кордон України
Група "Інформаційний Супротив" повідомляє, що за останню добу Росія продовжує нарощувати свою військову присутність біля українського кордону.
За оперативними даними групи «Інформаційний Супротив», протягом останніх діб тривало перекидання російських військ на кордон РФ з Україною.
Про це на своїй сторінці в Facebook написав керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.
За його даними, в Ростовській області зафіксовані колони техніки, що прямують до держкордону, в районі м. Міллерово, смт Тарасівський, м. Каменськ-Шахтинський, у складі: 150 БТР, 400 одиниць автомобільної техніки.
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Вчора ввечері на ж/д станцію «Київ-Товарний» прибули: 8 РСЗВ «Ураган», 12 транспортно-заряджаючих машин РСЗВ, 4 бронетранспортери БТР-80, близько десятка одиниць автомобільної техніки (включаючи бензовози).
У Білгородській області зафіксовано колони техніки, що рухається в бік держкордону (в 30-40 км від кордону): близько 30 одиниць автомобільної техніки і близько 10 одиниць інженерної гусеничної техніки.