У "Батьківщині" розповіли про можливий сценарій введення російських військ в Україну

На фоні ілюзії слабкості української влади, Росія виправдає введення військ на материкову частину України, щоб захистити населення від "радикалів".

Про це на своїй сторінці у Facebook пише народний депутат від "Батьківщини" Микола Княжицький.

"Говорив із знайомим журналістом з НТВ. Каже, ідея російської пропаганди зараз - повне висвітлення дій "Правого сектора", посилення тиску на Авакова з його відставкою. Ідея - показати впливовість "Правого сектору" і слабкість влади, щоб виправдати введення військ. Мовляв, "Правий сектор" переміг, зараз почне різати росіян, тому ми їдемо їх захищати на танках", - написав Княжицький.

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Як повідомляв УНІАН, вчора ввечері, 27 березня, близько тисячі людей вимагали відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова під стінами парламенту. Активісти називали Авакова винним у тому, що під час затримання співробітниками спецпідрозділу «Сокіл» був убитий один із лідерів «Правого сектора» Олександр Музичко. Дехто з присутніх вимагав штурму будівлі, однак після розмов з депутатами – мітингувальники розійшлися до ранку п’ятниці.