У "Батьківщині" розповіли про можливий сценарій введення російських військ в Україну
Микола Княжицький каже, що зараз головна ідея пропаганди російських ЗМІ - максимальне висвітлення "слабкості" влади в Україні, яка не може захистити своїх громадян від "радикалів".
На фоні ілюзії слабкості української влади, Росія виправдає введення військ на материкову частину України, щоб захистити населення від "радикалів".
Про це на своїй сторінці у Facebook пише народний депутат від "Батьківщини" Микола Княжицький.
"Говорив із знайомим журналістом з НТВ. Каже, ідея російської пропаганди зараз - повне висвітлення дій "Правого сектора", посилення тиску на Авакова з його відставкою. Ідея - показати впливовість "Правого сектору" і слабкість влади, щоб виправдати введення військ. Мовляв, "Правий сектор" переміг, зараз почне різати росіян, тому ми їдемо їх захищати на танках", - написав Княжицький.
Читайте такожРосія активізувала польоти військово-транспортної авіації біля України - ЗМІ
Як повідомляв УНІАН, вчора ввечері, 27 березня, близько тисячі людей вимагали відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова під стінами парламенту. Активісти називали Авакова винним у тому, що під час затримання співробітниками спецпідрозділу «Сокіл» був убитий один із лідерів «Правого сектора» Олександр Музичко. Дехто з присутніх вимагав штурму будівлі, однак після розмов з депутатами – мітингувальники розійшлися до ранку п’ятниці.