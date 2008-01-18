Кримські комуністи лякають Тимошенко, що в неї нога горітиме

Кримські комуністи не пустять прем`єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО до Криму, якщо не будуть вжиті заходи для скасування в школах автономії тестування українською мовою. Про це сьогодні в Сімферополі заявив журналістам лідер кримських комуністів Леонід ГРАЧ.

Л.ГРАЧ вважає, що в Криму проблему тестування українською мовою можна зняти одним шляхом – «дати можливість об`єктивно перевірити свої знання за тестами російською мовою тим дітям, які вчилися в російських умовах в широкому розумінні і по-російськи мислять».

«Якщо Тимошенко не зніме проблему тестування українською мовою в Криму, хай вона не збирається до Криму, ми її просто не пустимо. Ми вже маємо досвід, показали, як Катерина ЧУМАЧЕНКО може виїжджати з «Артека» околицями, і для неї швидко асфальтують шматочок доріжки. Так буде і з ТИМОШЕНКО, буде нога горіти. Тому що далі за наплювацьке ставлення до російської суті Криму, до дітей і батьків, неможливо терпіти, і ми терпіти не будемо», – заявив Л.ГРАЧ.