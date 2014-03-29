Яценюк: Україна готова на рівних вести економічні відносини з Росією

Україна готова на рівних умовах вести економічні відносини з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Арсеній Яценюк в ефірі програми «Шустер LIVE» на Першому Національному.

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«Що стосується нашого співробітництва (з Росією - УНІАН) , рано чи пізно треба буде сідати за стіл переговорів... У нас є західні партнери, є міжнародне співтовариство, давайте сідати до публічних переговорів. Що стосується двосторонньої торгівлі, ми готові. У нас є двосторонні угоди, давайте їх виконувати... Ми не розірвали жодної двосторонньої домовленості з Росією. Ми готові до того, щоб на рівних умовах далі вести економічні відносини», - сказав він.