Путін заявив Генсеку ООН, що не вводитиме війська в Україну

Президент РФ Володимир Путін у приватній бесіді із генеральним секретарем ООН Пан Гі Муном запевнив, що "не має наміру" продовжувати військову інтервенцію на материкову Україну.

Про це генсек ООН заявив під час брифінгу по завершені засідання Ради безпеки ООН, повідомляє офіційний сайт організації.

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Стосовно переговорів з українськими високопосадовцями Пан Гі Мун відзначив, що намагався переконати урядовців у необхідності якнайшвидшого врегулювання проблемних моментів всередині країни, у тому числі йшлося про зниження градусу радикалізації в суспільстві. "Навіть маленькі іскри можуть викликати велику пожежу непередбачуваних наслідків", - додав Генсек ООН.