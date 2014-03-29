У Києві розпочався з'їзд партії “УДАР”

На з'їзді присутні гості, зокрема народний депутат Петро Порошенко.

У Києві розпочався XI з'їзд партії “УДАР”. Як передає кореспондент УНІАН, на з'їзді присутні 537 делегатів. Також на з'їзді присутні гості, зокрема народний депутат Петро Порошенко. Делегати з'їзду плануєть прийняти рішення про участь партії у президентській кампанії.

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