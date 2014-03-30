Порошенко впевнений, що Україна за 10-11 років Україна може стати членом ЄС
21:43, 30 березня 2014Політика
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Україна може стати членом Євросоюзу в 2025 році. Таку думку висловив нардеп, кандидат у президенти України Петро Порошенко.
Петро Порошенко
"Я не маю жодних сумнівів, що за 10-11 років, скажімо, у 2025 році Україна може стати членом Європейського Союзу", - сказав Порошенко в ефірі "5 каналу" у неділю, 30 березня.
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За словами Порошенка, сьогодні в Європі захоплюються мужністю українських героїв і є навіть відчуття, що Європа заборгувала Україні, передає ТСН.
"Цим обов'язково треба скористатися. Це вікно можливостей буде відкрите недовго. За цей короткий термін треба продемонструвати рішучий настрій у проведенні реформ... для того, щоб отримати перспективу членства", - застеріг Порошенко.
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