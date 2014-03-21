ЄС скасував саміт з Росією

Про це у Брюсселі заявив президент Франції Франсуа Олланд, повідомляє ТВі з посиланням на західні інформагентства.

"Саміт ЄС-Росія не може проходити в таких умовах", - сказав Олланд.

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Крім індивідуальних санкцій, Європейському Союзу необхідно підготувати економічні санкції проти Росії "у разі подальшої ескалації", - зазначив президент.