ЄС скасував саміт з Росією

00:13, 21 березня 2014
Політика
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Євросоюз скасовує свій червневий саміт з Росією у відповідь на анексію Криму.

ЕС

Про це у Брюсселі заявив президент Франції Франсуа Олланд, повідомляє ТВі з посиланням на західні інформагентства. 

"Саміт ЄС-Росія не може проходити в таких умовах", - сказав Олланд.

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Крім індивідуальних санкцій, Європейському Союзу необхідно підготувати економічні санкції проти Росії "у разі подальшої ескалації", - зазначив президент. 

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