США терміново повернули командувача силами НАТО назад в Брюссель

Глава Пентагону заявив, що це продиктовано відсутністю прозорості в пересуваннях російських сил в районах, прилеглих до українського кордону, і в можливих діях частин російської армії, передає NEWSru.com з посиланням на Reuters.

Міністр оборони США зазначив, що генерал Брідлав, який також очолює європейське командування США, має найближчим часом провести консультації з партнерами по НАТО щодо того, як забезпечити безпеку членів альянсу в Східній Європі.

Читайте такожЕстонія закликала НАТО відповісти на агресію Путіна в Україні з "силою, ясністю і швидкістю"

Представники США, які висловились на умовах анонімності, виказували глибоку стурбованість масованим розміщенням російських військ уздовж українського кордону, які вони оцінювали в 40 тисяч осіб. У Вашингтоні побоюються, що після анексії Криму, Росія готує вторгнення на континентальну частину України, зазначає "Радіо Свобода".

Першого та другого квітня Брідлав візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО.