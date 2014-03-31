США терміново повернули командувача силами НАТО назад в Брюссель
Міністр оборони США Чака Гейґела наказав командувачу силами НАТО в Європі генерала Філіпу Брідлаву, який тільки напередодні прилетів до Вашингтона, щоб на цьому тижні виступити перед Конгресом США, негайно повернутися назад в Брюссель.
Глава Пентагону заявив, що це продиктовано відсутністю прозорості в пересуваннях російських сил в районах, прилеглих до українського кордону, і в можливих діях частин російської армії, передає NEWSru.com з посиланням на Reuters.
Міністр оборони США зазначив, що генерал Брідлав, який також очолює європейське командування США, має найближчим часом провести консультації з партнерами по НАТО щодо того, як забезпечити безпеку членів альянсу в Східній Європі.
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Представники США, які висловились на умовах анонімності, виказували глибоку стурбованість масованим розміщенням російських військ уздовж українського кордону, які вони оцінювали в 40 тисяч осіб. У Вашингтоні побоюються, що після анексії Криму, Росія готує вторгнення на континентальну частину України, зазначає "Радіо Свобода".
Першого та другого квітня Брідлав візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО.