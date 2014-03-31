У Харкові затримані виконавці серії підпалів автомобілів євромайданівців
04:19, 31 березня 2014Політика
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У Харкові затримані виконавці серії підпалів автомобілів активістів Євромайдану, які відбувалися цієї зими.
У Харкові затримані виконавці серії підпалів автомобілів / REUTERS
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
"У рамках розслідування по тому ж Харкові затримані виконавці серії підпалів автомобілів активістів Євромайдану у грудні-лютому. Як затримані і завдали ножові поранення активісту Дмитру Пилипцю", - написав глава МВС.
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За його словами, в даний момент йдуть інтенсивні слідчі дії.
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