У Харкові затримані виконавці серії підпалів автомобілів євромайданівців

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"У рамках розслідування по тому ж Харкові затримані виконавці серії підпалів автомобілів активістів Євромайдану у грудні-лютому. Як затримані і завдали ножові поранення активісту Дмитру Пилипцю", - написав глава МВС.

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За його словами, в даний момент йдуть інтенсивні слідчі дії.