ВР ухвалила закон, яким повністю реабілітувала 28 політичних в`язнів

Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про застосування амністії в Україні» (щодо повної реабілітації політичних в’язнів), реєстраційний №4271.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 277 із 394 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

На засіданні парламенту народний депутат України Олег Ляшко повідомив, що парламент раніше ухвалив постанову, якою цих політв`язнів звільнено. Але за цією постановою вони не є реабілітовані, тобто в будь-який момент можуть бути арештовані по тій же справі.

Ляшко додав, що тому необхідно ухвалення даного закону.

Відповідно до цього закону передбачено застосувати повну індивідуальну амністію до 28 осіб. Серед них до: Віталія Запорожця, Володимира Шпари Володимира, Сергія Бевза, Ігоря Мосійчука, Андрія Білецького, Ігоря Михайленка, Віталя Княжеського, Віталія Применка, Дмитра Павличенка, Сергія Павличенка, Антона Бойка, Антона Шамова, Дмитра Світонька, Олександра Радолова, Владислава Поповича, Рустама Уразгельдиєва, Сергія Ярмоленка, Андрія Бондаренка, Анатолія Поповича, Ігоря Ганненка, Віктора Смалія, Олега Однороженка, Андрія Наливайка, Андрія Шаманова, Алла Багірової, Кирила Бабенцова, Михайла Кублія, Сергія Аксанюка.

Крім того, парламент ухвалив рішення про скасування раніше прийнятої постанови, якою передбачалося звільнення цих осіб без повної реабілітації.