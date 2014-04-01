Путін і Кремль відповідальні за погіршення україно-російських відносин – МЗС
Відносини між Україною та РФ досягли найнижчого рівня за всю історію існування держав.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник міністра закордонних справ України Данило Лубківський сьогодні на брифінгу.
«Росія вчинила акт агресії проти України з усіма наслідками, які виходять з такого тлумачення, – це є явне грубе, зухвале порушення всіх норм міжнародного права, фундаментальних принципів співіснування держав», - наголосив він.Читайте такожУкраїна звинуватила МЗС РФ у брехні і порадила користуватися сайтом по перевірці "фейкових" новин
Лубківський додав, що, «виходячи з такої оцінки, можна характеризувати наші відносини – вони досягли найнижчого можливого рівня відносин за всю історію існування наших держав. Повна відповідальність за це лежить на РФ, на політиці президента Путіна та Кремля».