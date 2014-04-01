Путін і Кремль відповідальні за погіршення україно-російських відносин – МЗС

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник міністра закордонних справ України Данило Лубківський сьогодні на брифінгу.

«Росія вчинила акт агресії проти України з усіма наслідками, які виходять з такого тлумачення, – це є явне грубе, зухвале порушення всіх норм міжнародного права, фундаментальних принципів співіснування держав», - наголосив він.Читайте такожУкраїна звинуватила МЗС РФ у брехні і порадила користуватися сайтом по перевірці "фейкових" новин

Лубківський додав, що, «виходячи з такої оцінки, можна характеризувати наші відносини – вони досягли найнижчого можливого рівня відносин за всю історію існування наших держав. Повна відповідальність за це лежить на РФ, на політиці президента Путіна та Кремля».