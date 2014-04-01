Для жителів Криму необхідно організувати виборчі дільниці у Херсонській області - КВУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу голова Комітету виборців України Олександр Черненко.

«Жодного контролю за виборами в Криму не може бути. Невідомо, яким чином можливо доставити в Крим бюлетені. Там дійсно можуть бути здійснені перешкоджання виборцям», - зазначив він.

Черненко наголосив, що «найбільш оптимальним та ймовірним шляхом нам бачиться організація дільниць у прикордонних областях, у Херсонській області».

«Подібний досвід є у Грузії. Громадяни, які проживають в Південній Осетії, у день виборів переходять на територію Грузії і там голосують. Те саме з громадянами Молдови у Придністров’ї. У нас це ускладниться тим, що відстані абсолютно інші. Також через вузькі переходи із блок-плостами теж можуть чинитися штучні перешкоди», - вважає він.

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«Але навіть якщо один виборець скористається такою можливістю – це необхідно робити, тому що держава має забезпечувати рівні права усіх своїх громадян, у тому числі й тих, які проживають на окупованих територіях. Це потребує законодавчих змін, певного виділення кошт з бюджету», - переконаний Черненко.