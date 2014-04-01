Для жителів Криму необхідно організувати виборчі дільниці у Херсонській області - КВУ
Для жителів Криму необхідно організувати виборчі дільниці у Херсонській області на президентських виборах 25 травня, але це потребує законодавчих змін щодо забезпечення виборчих прав громадян, які проживають на окупованих територіях.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу голова Комітету виборців України Олександр Черненко.
«Жодного контролю за виборами в Криму не може бути. Невідомо, яким чином можливо доставити в Крим бюлетені. Там дійсно можуть бути здійснені перешкоджання виборцям», - зазначив він.
Черненко наголосив, що «найбільш оптимальним та ймовірним шляхом нам бачиться організація дільниць у прикордонних областях, у Херсонській області».
«Подібний досвід є у Грузії. Громадяни, які проживають в Південній Осетії, у день виборів переходять на територію Грузії і там голосують. Те саме з громадянами Молдови у Придністров’ї. У нас це ускладниться тим, що відстані абсолютно інші. Також через вузькі переходи із блок-плостами теж можуть чинитися штучні перешкоди», - вважає він.
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«Але навіть якщо один виборець скористається такою можливістю – це необхідно робити, тому що держава має забезпечувати рівні права усіх своїх громадян, у тому числі й тих, які проживають на окупованих територіях. Це потребує законодавчих змін, певного виділення кошт з бюджету», - переконаний Черненко.