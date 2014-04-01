Суд Москви розгляне скаргу на заочний арешт Яроша

Рішення про заочний арешт Яроша раніше прийняв Басманний суд. Його адвокат подав на це рішення апеляційну скаргу, пише РИА Новости.

На думку слідства, у своїх виступах голова організації публічно закликає антиросійські сили до екстремістських дій і терору на території Росії, повідомив раніше офіційний представник Слідчого комітету РФ Володимир Маркін. Так, Ярош звертався до ватажка чеченських терористів Доку Умарову з проханням про підтримку, написавши про це на сторінці "Правого сектора" в соціальній мережі "ВКонтакте".

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Слідчі також оголосили Яроша в міжнародний розшук.

Адвокат Яроша заявив у суді, що розгляд клопотання про арешт цого клієнта відбувся без належного повідомлення його довірителя.

У березні на з'їзді в Києві було прийнято рішення про перетворення об'єднання "Правий сектор" в політичну партію. Дмитро Ярош був висунутий кандидатом в президенти України на майбутніх 25 травня виборах і зареєстрований ЦВК.