У Росії заблокували всі сайти, пов'язані з "Правим сектором"

В Росії заблоковано всі сайти, пов'язані з "Правим сектором". Про це глава Роскомнагляду Олександр Жаров заявив на зустрічі з прем'єр-міністром Криму Сергієм Аксьоновим, повідомляє ИТАР-ТАСС.

"Ми припинили повністю їх поширення на всій території Російської Федерації у всіх мережах, у тому числі в Facebook і в Twitter. Ця робота надзвичайно важлива, ми маємо намір її продовжувати", - підкреслив Жаров.

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2 березня Роскомнагляд на вимогу Генпрокуратури вже припинив доступ до спільнот українських націоналістичних організацій в соцмережі "ВКонтакте".

Говорячи про роботу Роскомнагляду, Жаров зазначив, що вона в найближчому майбутньому буде поширюватися і на Крим. Жаров додав, що в досудовому порядку Роскомнагляд вже отримав 30 вимог Генпрокуратури про блокування сайтів екстремістського змісту. В результаті був обмежений доступ до 146 інтернет-ресурсів.