Росія посилить цензуру в Криму

Федеральна служба РФ з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікацій обіцяє очистити Крим від «шкідливої» інформації.

Як повідомляє прес-служба Міністерства інформації і масових комунікацій Криму, про це голова Роскомнагляду Олександр Жаров повідомив на зустрічі з самопроголошеним головою уряду Криму Сергієм Аксьоновим.

«Я думаю, що ми у тісному контакті з Міністерством інформації і масових комунікації Республіки Крим за цими питаннями наглядатимемо і очистимо простір від шкідливої інформації», - заявив Жаров.

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Зокрема, йдеться про боротьбу з піратським контентом, блокуванням сайтів екстремістського змісту, припинення діяльності сайтів, які розповсюджують небезпечний контент.

Аксьонов вважає, що в березні ситуація на інформаційному ринку Криму покращилася. «Це сталося завдяки тому, що ми повністю перейшли на російські стандарти. Ми раді, що у нас немає згубного впливу незрозумілого телебачення, тому у людей гарний настрій. А на південному сході України, на жаль, сьогодні немає можливості для мовлення російських каналів, і люди перебувають під певним зомбуванням кількох ворожих каналів. Ворожих, тому що вони відверто перевертають все інформаційне поле з ніг на голову, дають недостовірну інформацію про події, що відбуваються на Україні. Я упевнений, що спільними зусиллями нам вдасться доносити правдиву інформацію, зокрема до жителів південного сходу України», - заявив він.

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Довідка УНІАН. 16 березня за військової і політичної підтримки Російської Федерації в Криму пройшов неконституційний і невизнаний світом референдум про самовизначення Криму. За даними самопроголошених кримських властей, 96,77% тих, хто взяв участь у голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

17 березня нелегітимний парламент Криму проголосив регіон незалежною суверенною державою - Республікою Крим – і звернувся до Росії з пропозицією про прийняття Республіки Крим до складу РФ як нового суб'єкту із статусом республіки.

18 березня у Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Міністерство закордонних справ України заявило рішучий і категоричний протест проти визнання РФ самопроголошеної Республіки Крим як суб'єкта міжнародного права. МЗС України підкреслює, що підписання угоди про приєднання Криму до РФ не має нічого спільного з демократією, правом і здоровим глуздом.