Україна обговорює з Росією можливе проведення консультацій на рівні заступників глав МЗС

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС Євген Перебийніс.

Він повідомив, що сьогодні в Мінську планувалося провести консультації між статс-секретарем МЗС РФ Григорієм Карасіним і першим заступником міністра закордонних справ України Наталією Галибаренко, але російська сторона повідомила про неможливість участі Карасіна в цій зустрічі.Читайте такожКоментар МЗС Росії про непорушення гарантій України не витримує жодної критики – МЗС

“Тому зараз ми на робочому рівні обговорюємо з російською стороною інші можливі дату та місце такої зустрічі”, - сказав Перебийніс.