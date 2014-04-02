Україна обговорює з Росією можливе проведення консультацій на рівні заступників глав МЗС
16:30, 02 квітня 2014Політика
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Україна обговорює з російською стороною можливі дату та місце проведення консультацій між міністерствами закордонних справ на рівні заступників міністрів.
Україна обговорює з Росією можливе проведення консультацій на рівні заступників глав МЗС
/ Wikipedia
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС Євген Перебийніс.
Він повідомив, що сьогодні в Мінську планувалося провести консультації між статс-секретарем МЗС РФ Григорієм Карасіним і першим заступником міністра закордонних справ України Наталією Галибаренко, але російська сторона повідомила про неможливість участі Карасіна в цій зустрічі.Читайте такожКоментар МЗС Росії про непорушення гарантій України не витримує жодної критики – МЗС
“Тому зараз ми на робочому рівні обговорюємо з російською стороною інші можливі дату та місце такої зустрічі”, - сказав Перебийніс.
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