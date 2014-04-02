Луценко пропонує заборонити керівникам ПР та КПУ обіймати високі посади в Україні
Він зауважив, що потрібно набратися мужності та прийняти політичне рішення про люстрацію представників політичних сил, які своїми діями, в тому числі під час ухвалення законів 16 січня, призвели до людських жертв.
Лідер громадського руху "Третя українська республіка" Юрій Луценко пропонує заборонити представникам керівництва Партії регіонів та Комуністичної партії України обіймати високі посади в країні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко сказав на круглому столі в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційною агенцією УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ та Телевізійною службою новин каналу «1+1».
Він зауважив, що потрібно набратися мужності та прийняти політичне рішення про люстрацію представників політичних сил, які своїми діями, в тому числі під час ухвалення законів 16 січня, призвели до людських жертв.
Читайте такожЛуценко пропонує реформувати міліцію в поліцію
"Перед розпуском парламенту, потрібно набратися політичної відповідальності, пройти свою частину внутрішнього очищення, катарсису і сказати: відбувається люстрація, а саме заборона на керівні посади у виборних та державних органах, а також у бізнесі для всіх керівників партій, керівників фракцій, керівників уряду з Партії регіонів та комуністів, які поставили країну на грань національної катастрофи”, - наголосив він, зауваживши, що це не стосуватиметься представників цих партій обласного, районного, сільського рівнів.
“Ми маємо пройти очищення... якщо Партія регіонів на своєму з'їзді висуває кандидатом в президенти символ сепаратизму, символ вбивства людей на Майдані, значить ця партія не може стати частиною політичної еліти України, якщо вона не хоче самолюстрації”, - наголосив Луценко.
Читайте такожЛуценко заявив про неприйнятність "політики партійного дерибану"
Він висловив жаль, що сьогодні не можна ставити питання про повну заборону цих партій через неоднозначну ситуацію в різних регіонах країни, що може призвести до ще більшого розколу між Сходом і Заходом.
Тому, наголосив він, потрібно виключити з політики людей, які привели до національної катастрофи. За словами Луценка, мова йде про декілька десятків людей.