Луценко пропонує заборонити керівникам ПР та КПУ обіймати високі посади в Україні

Лідер громадського руху "Третя українська республіка" Юрій Луценко пропонує заборонити представникам керівництва Партії регіонів та Комуністичної партії України обіймати високі посади в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко сказав на круглому столі в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційною агенцією УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ та Телевізійною службою новин каналу «1+1».

Він зауважив, що потрібно набратися мужності та прийняти політичне рішення про люстрацію представників політичних сил, які своїми діями, в тому числі під час ухвалення законів 16 січня, призвели до людських жертв.

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"Перед розпуском парламенту, потрібно набратися політичної відповідальності, пройти свою частину внутрішнього очищення, катарсису і сказати: відбувається люстрація, а саме заборона на керівні посади у виборних та державних органах, а також у бізнесі для всіх керівників партій, керівників фракцій, керівників уряду з Партії регіонів та комуністів, які поставили країну на грань національної катастрофи”, - наголосив він, зауваживши, що це не стосуватиметься представників цих партій обласного, районного, сільського рівнів.

“Ми маємо пройти очищення... якщо Партія регіонів на своєму з'їзді висуває кандидатом в президенти символ сепаратизму, символ вбивства людей на Майдані, значить ця партія не може стати частиною політичної еліти України, якщо вона не хоче самолюстрації”, - наголосив Луценко.

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Він висловив жаль, що сьогодні не можна ставити питання про повну заборону цих партій через неоднозначну ситуацію в різних регіонах країни, що може призвести до ще більшого розколу між Сходом і Заходом.

Тому, наголосив він, потрібно виключити з політики людей, які привели до національної катастрофи. За словами Луценка, мова йде про декілька десятків людей.