Міжнародні інвестори хочуть побачити на посаді президента України чоловіка

Відповідні дані були оголошені організаторами 10-ї щорічної інвестиційної конференції «Драгон Кепітал», яка відкрилася в Києві, повідомляє Навігатор.

В кінці дискусійної панелі аудиторії запропонували взяти участь у голосуванні. У ньому взяли участь фахівці, які представляють міжнародний та український бізнес, а також провідні експерти.

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Їм було запропоновано відповісти на декілька запитань. Зокрема, щодо можливості повернення Криму, виходу України з кризи, а також щодо політичного майбутнього.

Так, учасників попросили дати відповідь, хто стане майбутнім президентом України - жінка чи чоловік? У підсумку за результатами голосування аудиторія з 250 осіб майже одноголосно заявила, що наступним президентом України стане чоловік.