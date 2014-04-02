Порошенко спростовує заяви щодо зобов’язань перед Фірташем

"Те, що про них (переговори) не повідомлялося, не означає, що з цього робили таємницю. Вони відбулися 25 березня у Відні – через те, що Володимир Кличко готується в Австрії до наміченого на 25 квітня бою. Крім того, 25 березня Володимир святкує свій день народження. Віталій завжди його підтримує, а Порошенка цього разу запросили, бо у нього склалися товариські стосунки із знаменитими братами", - йдеться у коментарі прес-служби Петра Порошенка щодо публікації «Української правди».

Фінальне рішення про об’єднання, вислухавши всі аргументи, врешті-решт прийняв сам Віталій Кличко. Воно не означає, що Петро Порошенко прийняв зобов’язання перед будь-якою третьою особою, зокрема і Дмитром Фірташем, тим більше, що останній не був учасником переговорів у Відні, повідомляє прес-служба.Читайте такожПартія "УДАР" підтримала кандидатуру Порошенка на пост президента

Повідомляється, що Порошенко є достатньо забезпеченим, щоб самостійно профінансувати свою кампанію і не брати зобов’язань ні перед ким, крім виборців – чого бажає всім іншим кандидатам.

Порошенко припускає, що публічні політичні заяви Дмитра Фірташа є частиною його захисту від американського правосуддя, а оточення Фірташа само генерує відповідну інформаційну хвилю, яка накладається на виборчу кампанію в Україні.

«В новій Україні усі будуть поважати закони та виконувати їх, а не купувати лояльність влади, як за Януковича. Я не прокурор, але як для політика для мене очевидно, що на пані Фірташі лежить велика частина політичної відповідальності за діяльність колишнього режиму, уникнути якої неможливо», - резюмує прес-служба Петра Порошенка.