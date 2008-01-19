На своєму весіллі Семенюк буквально світилася (фоторепортаж)

Голова Фонду державного майна Валентина Семенюк та бізнесмен Віталій Самсоненко стали на рушник в Києві у суботу, 19 січня. Наречена ненадовго забула й про політику, і про майбутнє своє звільнення з посади голови Фонду, яке приготували їй “до весілля” нардепи від коаліції, і буквально світилася від щастя.

Обранця 50-річної нареченої вважають одним з власників "Страхового будинку "Самсон". З його ім`ям також зв`язують діяльність таких фірм, як "Лідер-Кредит" і "Експрес-кредит", які займаються страхуванням і наданням кредитів.

Але питаннями організації весільної подорожі опікувався не бізнесмен, а дорослі вже діти молодят. Зокрема – син нареченого. "У нашому віці вже діти нам подарунки готують. Ось і я знаю, що син Віталіка готується якийсь сюрприз нам зробити", - до весілля розповідала Семенюк.

Романтика романтикою, а залишати політику через заміжжя пані Семенюк не збирається. "Все залишається, як є. Працювала і працюватиму. Політикою почну займатися, напевно, ще активніше, — підтвердила політик. Чоловік обіцяв не заважати їй, а навпаки – усіляко підтримувати амбіції дружини.

Фото Олександра Синиці / УНІАН