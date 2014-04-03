Вбивці журналіста Веремія застрелили ще п'ятьох людей - МВС

18 лютого, після вбивства кореспондента газети «Вести» В’ячеслава Веремія неподалік від цього місця угрупованням у кількості понад 20 чоловік було вбито ще п’ятеро людей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

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За його словами, встановлено, що приблизно за 1,5 години до скоєння цих злочин члени угруповання перебували на території МВС, де отримали щити, спецзасоби і, напевно, зброю.

Як зазначив міністр, після вбивства Веремія (його було убито на Михайлівській площі – УНІАН) угруповання перемістилося на прилеглі вулиці, де відкрило хаотичну стрільбу, і точно було вбито 5 чоловік.

Ці ж само люди пізніше, як зазначив Аваков, вбили ще трьох громадян на Кріпосному провулку.

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Як повідомляв УНІАН, 19 лютого на спецлінію 102 столичної міліції надійшло повідомлення від лікаря про те, що в одному з медичних закладів помер журналіст газети «Вести».

Автомобіль, в якому їхали журналісти, рухався вулицею Велика Житомирська, коли дорогу йому загородила група невідомих агресивно налаштованих молодиків. Вони почали бити машину та пасажирів. За інформацією газети «Весті», таксиста і пасажирів таксі витягли з авто і жорстоко побили. Водій отримав серйозну травму ноги. Пасажирам - ІТ-спеціалісту Олексію Лимаренку спотворили обличчя, а Веремій отримав кульове поранення в груди. Журналіст помер у реанімації лікарні швидкої допомоги.