Україна готова співпрацювати з НАТО для модернізації системи оборони - Яценюк

Про це він сказав в інтерв'ю програмі Hard Talk, що виходить на ВВС.

"Якщо Росія розпочне війну, ми будемо захищати свою країну", - сказав прем'єр.Читайте такожНАТО не розглядає приєднання України - МЗС Польщі

"Наказ є дуже чітким: якщо Росія перейде кордон і почне військову агресію, Україна буде чинити опір і відповість тим самим. Ми будемо захищати свою країну усіма доступними засобами", - зазначив Яценюк.

За словами прем'єра, Україна готова співпрацювати з НАТО, щоб модернізувати свою систему оборони. "І ми вже маємо низку спільних навчань з нашими партнерами з НАТО", - додав він.Читайте такожУкраїна не просить членство в НАТО, а вивчає варіанти колективної оборони – Дещиця

На запитання про те, що президент РФ Володимир Путін може сприйняти заяви про членство України в НАТО як сигнал ескалації та ввести війська, Яценюк відповів: "Наш сигнал дуже чіткий: перспектива членства – не в полі зору. Йдеться про співпрацю, технічну підтримку України, щоб модернізувати армію".

"Неприпустимо, щоб Росія втручалася у нашу внутрішню політику", - додав він.