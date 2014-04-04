Аваков: 15 членів спецроти "Беркута" причетні до розстрілів на Майдані
01:58, 04 квітня 2014Політика
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У справі про вбивства евромайдановцев розробляються 13 бійців спецпідрозділу "Беркут".
15 членів спецроти "Беркута" причетні до розстрілів на Майдані / REUTERS
Про це в ефірі "5 каналу" повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
Він підкреслив, що зі складу спецроти "Беркута" 15 осіб мали причетність до розстрілу активістів 18 лютого.
За його словами, "13 (беркутівців - УНІАН) зараз знаходяться в полі зору"
Аваков уточнив, що цей епізод не стосується роботи снайперів.
За його словами, в даний час проходить балістична експертиза.
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