Аваков: 15 членів спецроти "Беркута" причетні до розстрілів на Майдані

Про це в ефірі "5 каналу" повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Він підкреслив, що зі складу спецроти "Беркута" 15 осіб мали причетність до розстрілу активістів 18 лютого.

За його словами, "13 (беркутівців - УНІАН) зараз знаходяться в полі зору"

Аваков уточнив, що цей епізод не стосується роботи снайперів.

За його словами, в даний час проходить балістична експертиза.