The Washington Post: Проросійські настрої на Сході України падають

Про це йдеться у статті The Washington Post, яку цитує Еспресо ТВ.

"У плани нового губернатора Донецької області, мільярдера, не входить дозволити Москві провести ще одну анексію за кримським зразком тут, на Східній Україні, де видобувається вугілля і виробляється сталь", - пише кореспондентка The Washington Post Кеті Леллі.

Сергій Тарута, сталеливарний магнат, призначений київським урядом лише місяць тому, має намір утримати цю російськомовну область за Україною, навівши порядок і поліпшивши життя людей, йдеться в статті.

Читайте такожТарута підтримує пропозицію Яценюка про ліквідацію облдержадміністраційТарута звільнив міліціонерів і представників служб безпеки, які не змогли запобігти штурму проросійським натовпом урядових будівель 16 березня, повідомляє журналістка. Павло Губарєв, прихильник Росії, який оголосив себе "народним губернатором", був заарештований і відправлений до Києва для розслідування.

"Людей турбує тільки одне, - заявив Тарута, - їхнє життя погіршилося з вини колишньої влади. Якщо ми покажемо, що можемо забезпечити їм допомогу і підтримку, ми розрядимо обстановку. Через три-чотири місяці настане час поговорити про фінансову реформу в Україні".

Дехто з підозрою ставиться до Тарути, тому що він олігарх, який створив статок в 1990-ті, пише Кеті Леллі. Інші стверджують, що його призначення - правильний крок київського уряду.

"Призначення Тарути було одним з їхніх розумних кроків", - вважає Олексій Рябчин, який має докторський ступінь з міжнародної економіки і повернувся після навчання за кордоном на батьківщину. На його думку, Тарута та інші бізнесмени зацікавлені в тому, щоб захистити локальні капіталовкладення від російського захоплення.

Читайте такожДонецький губернатор розвіяв міф про те, що Донбас годує Україну"Він антикризовий менеджер. Я вважаю, що він піде з посади, коли настане час", - каже Рябчин.

"58-річний Тарута і його брат, будівельний олігарх, вирили траншеї уздовж кордону між Росією і Донецькою областю, який простягнувся на 90 миль, щоб протистояти вторгненню", - повідомляє видання.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Парубій стверджує, що сотні росіян з підозрілими намірами зупиняють на кордоні щодня.

Нещодавно проведене опитування показало, що 75% респондентів у Донецьку підтримують єдність України, каже журналіст видання "Новости Донбасса" Олексій Мацука, і тільки 10% висловилися за приєднання до Росії, що є різкою зміною порівняно з 33% ще кілька тижнів тому.

"Губернатор опублікував план з восьми пунктів, спрямований на поліпшення інвестиційного клімату і боротьбу з корупцією", - зазначає Кеті Леллі.

Тарута віддав першу зарплату на допомогу створення каналу суспільного телебачення, що розширює доступ до об'єктивної інформації. Губернаторська зарплата становить 500 доларів на місяць, але це викликає посмішку Тарути не тому, що він перебуває на 16-му місці у списку українських багатіїв. "Як може людина, яка повинна приймати рішення, що стосуються сотень мільйонів доларів, заробляти 500 доларів на місяць?" - запитує він.

Тарута наполягає, що він здатний вивести регіон з корупції і неспроможності, засилля порожніх обіцянок.

"Моя команда почала реформи, які ніколи не були успішними в історії України. Але ми зробимо це швидко. Ми знаємо, як це зробити, і ми це зробимо", - заявив він.