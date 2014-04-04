Українські прикордонники в Донецькій області скаржаться на навалу журналістів НТВ

Про це повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України та нагадали, що нещодавно поблизу державного кордону двічі були виявлені журналісти телеканалу НТВ, які несанкціоновано проводили відеозйомку ділянки українського кордону. Крім того, на цій ділянці кореспонденти, що співпрацюють з НТВ, продовжують спотворено подавати інформацію про події в Україні.Читайте такожПрикордонники заявляють про можливі провокації на кордоні Донеччини 4-5 квітня

3 квітня на ділянці відділу «Амвросіївка» виявили ще одну групу журналістів НТВ. Прикордонний наряд помітив чоловіків поблизу пункту пропуску «Успенка». Вони їхали на таксі та, зупинившись неподалік кордону, почали здійснювати відеозапис облаштування держрубежу і криками намагалися привернути до себе увагу місцевих жителів. Помітивши прикордонників, журналісти закрилися в автомобілі і лише після роз’яснення українського законодавства надали для перевірки свої документи. Пасажири автівки виявилися громадянами Росії. Один з них перебував у стані алкогольного сп’яніння та почав грубо висловлюватися у бік прикордонників і громадян України, при цьому вживаючи ненормативну лексику. У ході подальшого з'ясування мети перебування в Україні в них виявили відеозаписи з декількох пунктів пропуску та ділянок державного кордону, після чого затримані зізналися, що є журналістами НТВ. Їх притягнули до адміністративної відповідальності та заборонили в’їзд на територію України терміном на 3 роки.Читайте також"5 канал" не пустили до Росії, знімальна група досі не виходить на зв'язок

Іншу групу російських журналістів не пропустили на Луганщині через пункт пропуску «Ізварине». Двоє громадян Росії не змогли підтвердити мету своєї поїздки в Україну. Спочатку вони заявили, що слідують з туристичною метою до Луганська, Харкова та Одеси. В подальшому почали запевняти, що по службовій необхідності перебували у Ростові-на-Дону і транзитом через Україну слідують до Бєлгорода. Зі слів громадян, вони є журналістами газети «КоммерсантЪ». Проте одне з посвідчень було видане від ТОВ «Новое время», термін дії якого закінчився ще минулого року. Також росіяни мали при собі чистий бланк посвідчення про відрядження з печатками.