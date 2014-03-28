Росія активізувала польоти військово-транспортної авіації біля України - ЗМІ
05:14, 28 березня 2014Політика
0 0
У безпосередній близькості від кордонів України з середини березня фіксується різка активізація польотів військово-транспортної авіації ВПС Російської Федерації.
Росія активізувала польоти військово-транспортної авіації біля України / Думская.net
Про це повідомляє Думская.net.
Задіяно не менше п'яти десятків літаків.
Крім звичайних Іл-76, Ан-72, Ан-26, спостерігачі відзначають польоти поблизу українських кордонів "ветеранів" - гігантських Ан-22 "Антей", що базуються в Твері (їх у Росії сім штук).
У Ростові-на-Дону фахівці зафіксували кілька посадок найстарішого транспортника Росії - Іл-18 з бортовим RA-75516 (перший політ здійснив у 1963). Цей борт відноситься до 8-ї авіаційної дивізії особливого призначення (АДОН), яка виконує спеціальні завдання уряду".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter