Росія активізувала польоти військово-транспортної авіації біля України - ЗМІ

Про це повідомляє Думская.net.

Задіяно не менше п'яти десятків літаків.

Крім звичайних Іл-76, Ан-72, Ан-26, спостерігачі відзначають польоти поблизу українських кордонів "ветеранів" - гігантських Ан-22 "Антей", що базуються в Твері (їх у Росії сім штук).

У Ростові-на-Дону фахівці зафіксували кілька посадок найстарішого транспортника Росії - Іл-18 з бортовим RA-75516 (перший політ здійснив у 1963). Цей борт відноситься до 8-ї авіаційної дивізії особливого призначення (АДОН), яка виконує спеціальні завдання уряду".