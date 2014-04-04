Екс-губернатора Одеси виключили із ПР через відмову підтримати кандидатуру Добкіна

Екс-губернатора Одеської області Миколу Скорика сьогодні, 4 квітня, виключено з Партії регіонів і усунуто з посади голови Одеської обласної організації цієї партії через його незгоду з висуненням кандидатури харківського екс-губернатора Михайла Добкіна на пост президента України.

Як повідомив УНІАН сам Скорик, це сталося через те, що він висловився проти рішення з'їзду Партії регіонів, на якому було вирішено висунути кандидатом у президенти Добкіна.

Читайте такожКоновалюк заявляє, що його виключення з ПР на суботньому з'їзді - провокація

«Я висловився проти кандидатури Добкіна, оскільки вважаю його непрохідним, і запропонував висунути найбільш рейтингового кандидата від партії - Сергія Тігіпка... Раніше Добкіна ніхто не розглядав. На останньому з'їзді партії висунення Добкіна вирішили за рахунок забезпечення масовості депутатів із Донецька, Луганська і Харкова», - сказав Скорик.

Він сказав, що на завтра, 5 квітня, запланована партконференція Одеської обласної організації Партії регіонів, на якій мало вирішуватися питання підтримки кандидатури Тігіпка.

«У цьому – вся моя провина за 12 років членства в Партії регіонів», - сказав Скорик. Він пояснив, що, згідно з останньою редакцією Статуту ПР, яка затверджена на останньому з'їзді партії, «виключення і усунення може відбуватися без рішення обласної організації».

Як пояснив УНІАН представник обласної організації ПР, замість Скорика обов'язки голови організації поки що тимчасово виконує колишній голова Одеської обласної ради Микола Пундик.

«Це рішення президії партії», - сказав представник партії.

Читайте такожЯнуковича, Азарова та ще 4 осіб виключили із ПР

Як повідомляв УНІАН, 29 березня делегати з'їзду Партії регіонів ухвалили рішення підтримати як єдиного кандидата від цієї політичної сили на виборах президента України, які мають відбутися 25 травня, екс-голови Харківської облдержадміністрації Михайла Добкіна. За його кандидатуру проголосувало 315 делегатів, 12 висловилися проти, утрималися – 8.

28 березня ЦВК зареєструвала самовисуванця Добкіна кандидатом на позачергових виборах президента України 25 травня 2014 року.