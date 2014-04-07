Вранці в Харкові планують мітинг проти сепаратизму
02:17, 07 квітня 2014Політика
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7 квітня харків'яни запланували дві акції - "лежачий пікет біля будівлі обласного управління міліції о 7.30 і мітинг проти російської окупації перед обласною адміністрацією о 8.00.
Вранці в Харкові планують мітинг проти сепаратизму / REUTERS
Активісти домовляються про початок пікетів у Facebook.
Як раніше повідомляв УНІАН, сьогодні в ряді східних областей пройшли сепаратистські провокації. Зокрема, сепаратисти захопили ОДА в Донецьку і Харкові, а в Луганську штурмом взяли СБУ і захопили філію Нацбанку.
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