Вранці в Харкові планують мітинг проти сепаратизму

Активісти домовляються про початок пікетів у Facebook.

Як раніше повідомляв УНІАН, сьогодні в ряді східних областей пройшли сепаратистські провокації. Зокрема, сепаратисти захопили ОДА в Донецьку і Харкові, а в Луганську штурмом взяли СБУ і захопили філію Нацбанку.