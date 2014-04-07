За фактом масових заворушень у Харкові та захоплення ОДА відкрили кримінальну справу

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, відомості про подію внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 294 Кримінального кодексу України (масові заворушення). У досудовому розслідуванні призначено групу процесуальних керівників з числа працівників прокуратури Київського району Харкова.

6 квітня мітинг, що проходив на площі Свободи з опівдня, закінчився масовими заворушеннями. Близько 21.00 учасники мітингу, незважаючи на кордони працівників органів внутрішніх справ, відтіснивши їх фізично, через центральний вхід проникли до приміщення Харківської ОДА.

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На місце події негайно виїхали заступник прокурора області Олександр Пєвнєв, прокурор Харкова Євген Попович, керівництво ГУ МВС у Харківській області, слідчо-оперативна група.

Зараз облдержадміністрація працює у штатному режимі. Постраждалих немає.

Виконуються першочергові слідчі дії, розслідування перебуває на контролі керівництва прокуратури області.