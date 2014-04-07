Невідомі штурмували ТРК у Донецьку. Стріляли з автоматів

У Донецьку невідомі обстріляли будівлю обласної державної телерадіокомпанії.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами одного з працівників телекомпанії, до прохідної під'їхали два автомобілі, з яких вийшли люди і відкрили стрілянину з автомата.

На постріли вийшла охорона - співробітники міліції підрозділу спеціального призначення в повному спорядженні.

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Незабаром, «буквально протягом кількох хвилин», невідомі сіли в автомобілі та поїхали.

Керівництво держтелерадіокомпанії запропонувало своїм працівникам, не зайнятим у життєзабезпеченні компанії, залишити будівлю, і вони були виведені.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Донецьку проросійські мітингувальники штурмом захопили будівлю облдержадміністрації, вимагаючи негайного скликання позачергової сесії облради і ухвалення депутатами рішення про проведення в регіоні референдуму про приєднання до Росії.

6 квітня за фактом захоплення ОДА донецькі правоохоронці почали розслідування за ч. 1 ст. 294 ККУ (масові заворушення).

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7 квітня близько 03.30 ночі група агресивно налаштованих молодиків увірвалася до будівлі облуправління СБУ і, не висуваючи чітких вимог, зайняла приміщення.

За фактом захоплення приміщення СБУ розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 294 (масові заворушення).