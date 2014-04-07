Винищувачі, що літають над Харковом, проходять навчання - ЗМІ

Сьогодні вдень жителі міста неодноразово бачили в небі над містом два пролітаючих винищувача. Таке видовище викликало у багатьох подив і переляк. Про це пише 057.ua.

Очевидці розповідають, що літаки МІГ летіли з боку ХАТОБу (ред. - Харківського державного академічного театру опери та балету) у напрямі Московського проспекту.

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У МВС ситуацію прокоментували та сказали, що причин для занепокоєння немає. За словами офіцера регіонального медіацентру МВС, Дмитра Горбунова, всі польоти проходять в рамках навчань, які проходять в Україні з 1 березня.

"Це сили авіації протиповітряної оборони. Вони відпрацьовують польоти над містом", - повідомив Дмитро Горбунов.