У Миколаєві Майдан розігнав сепаратистів і розібрав їх наметовий табір

Вони вимагали від проросійських мітингувальників самостійно прибрати свій наметовий табір від пам'ятника, інакше заявили, що зроблять це самі, повідомляють НикВести.

Деякий час співробітники правоохоронних органів не дуже щільним кордоном розмежовували дві сторони.

Активістам Майдану і народного ополчення вдалося оточити прихильників Путіна.

Протягом декількох хвилин Майдан розігнав їх скандуючи «Слава Україні!» і приступив до розбирання табору. Коментуючи свої дії журналістам активісти Майдану повідомили, що прийшли на суботник і прибирають сквер від сміття.

В ході розбирання табору на місці одного з наметів було виявлено пістолет і пару мисливських ножів.

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