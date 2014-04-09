Під час виступу Симоненка депутати в Раді кричали "Ганьба!"

Народні депутати відреагували вигуками «Ганьба!» на виступ у парламенті лідера КПУ Петра Симоненка, який переконаний, що на сході України немає сепаратизму.

Як передає кореспондент УНІАН, Симоненко заявив, що хоче продовжити той виступ, який напередодні “не дали мені завершити ті, хто сьогодні нав'язує боротьбу з інакодумством не лише за межами парламенту”.

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За словами Симоненка, учасників акцій у Донецьку, Луганську, Харкові “звинувачують у сепаратизмі і тероризмі”. “Неприпустимо взагалі звинувачувати народ України у сепаратизмі і тероризмі”, - переконаний лідер КПУ.

За його словами, він відвідав Донецьк, де зустрічався з учасниками акції, і там, на його переконання, “немає екстремістів, немає сепаратистів”.

У відповідь на це деякі депутати, зокрема представники ВО “Свобода”, почали вигукувати “Ганьба!”.

Як повідомляв УНІАН, 8 квітня у Верховній Раді відбувся інцидент за участю Симоненка, який виступав з трибуни щодо подій на сході України. За його словами, «громадяни східних областей давно вимагали, щоб визначена була державна позиція щодо статусу російської мови, про необхідність проведення місцевих референдумів». “Що робить українська влада? Не чує і ігнорує”, - сказав лідер КПУ і додав: “Я весь час стверджував, що у нас націоналісти проамериканську, прозахідну політику проводять і відстоюють їхні інтереси. Але я помилився, тому що судячи з того, хто у нас починав захоплювати будівлі, адміністрації, - не забули, панове націоналісти? Хто захоплював СБУ, міліцію, арсенал, зброю і досі тисячі стволів знаходяться у руках тих, хто вже сформував бандформування по всій Україні”. При цьому Симоненко зазначив: “Виявляється ви виконували не американський сценарій, а сценарій Російської Федерації зі знищення незалежності України, по розколу України”.

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Двоє депутатів від ВО “Свобода” підішли до трибуни і силою виштовхали Симоненка. Після чого до трибуни збіглися представники різних фракцій, спалахнула бійка.