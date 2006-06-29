”Регіонали” зайняли бойову диспозицію у ВР

Депутати з фракції Партії регіонів продовжують блокування сесійної зали Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, депутати оточили президію парламенту, зокрема, всі входи до президії. Також заблоковані ложа уряду і гостьова ложа. Знаходяться народні депутати і на балконі сесійної зали навколо сектора системи “Рада.

В сесійній залі розвішані плакати. Зокрема, над президією написано “Встанемо на захист Конституції і законів України! Не допустимо узурпації влади”. Над трибуною висить плакат “Нет выборам спикера пакетным голосованием. Закон один для всех!”. На балконах сесійної зали також висять плакати. Крім вже названих, є плакат “Партія регіонів в опозиції до помаранчевої безвідповідальності і непрофесіоналізму!”.

О 9.00 має розпочатися засідання Тимчасової президії парламенту за участю керівників фракцій, в ході якого обговорюватиметься поточна ситуація в парламенті та порядок денний сьогоднішнього засідання.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні учасники коаліції планували провести пакетне голосування щодо спікера парламенту і прем`єр-міністра країни.

Водночас “регіонали” з 27 червня блокують роботу Верховної Ради. Лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що фракція блокуватиме роботу Верховної Ради доти, доки не будуть виконані всі її вимоги, і готова до розпуску парламенту.

"Регіонали" заявили, що не погоджуються з розподілом керівних посад в парламенті, а також наміром своїх політичних опонентів включити до порядку денного засідання питання про обрання відсутніх членів Конституційного Суду.

Крім того, Партія регіонів вимагає обирати голову Верховної Ради шляхом таємного голосування і проти голосування за кандидатури прем`єра і спікера в одному пакеті. Також “регіонали” наполягають на припиненні незаконного суміщення посадових обов`язків з депутатськими повноваженнями.