СБУ викрила російську агентурну мережу, що підривала обороноздатність України

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, затримано мешканця Херсонщини, колишнього військовослужбовця, який за завданням представника Розвідувального управління Чорноморського флоту РФ залучив групу українських громадян до збору інформації військового характеру в Херсонській області. Ще одним дорученням від іноземних кураторів була підготовка умов для здійснення на Херсонщині диверсійних акцій.

«Група встановлювала місця базування й передислокації, ступінь бойової готовності, чисельність особового складу, види та кількість озброєння і військової техніки частин та з’єднань ЗС України. Окрема увага надавалась облаштованим у зв’язку із загостренням ситуації на південно-східних кордонах держави лініям оборони та замаскованій важкій військовій техніці», - поінформували в СБУ.

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За даними прес-центру, для отримання таких відомостей залучені до протиправної співпраці громадяни виїжджали автівками до районів Херсонської області, що межують з АР Крим, де особисто спостерігали за змінами дислокації українських військових частин та переміщеннями військової техніки. Зібрані агентурою дані передавались російському шпигуну із дотриманням вимог конспірації, зазначається в повідомленні.

За оцінкою експертів, інформація, яку збирали та передавали іноземній стороні, містить відомості, що становлять державну таємницю, а її розголошення завдає шкоди обороноздатності України, підкреслили в СБУ.

У результаті вжитих контррозвідкою СБУ заходів резидента, який керував агентурною мережею, затримано.

На підставі здобутих матеріалів розпочато кримінальне провадження за ознаками вчинення злочину, передбаченого ст.111 КК України «державна зрада». Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі до 15 років.

Служба безпеки України звертається до громадян нашої держави з проханням не втрачати пильність та інформувати компетентні органи у разі спроб їх залучення представниками іноземної держави до проведення розвідувально-підривної діяльності.

При цьому в СБУ нагадують, що згідно ч.2 ст. 111 Кримінального кодексу України, звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, який на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій у цьому напрямі не вчинив, та добровільно повідомив компетентні органи про факт встановлення зв’язку та отримання завдання.