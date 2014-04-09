У Харкові до суду привезли першу групу сепаратистів, що захоплювали ОДА

Як передає кореспондент УНІАН, до Київського райсуду Харкова привезли перших вісьмох затриманих.

Зараз проходять судові засідання, на яких кожному окремо обирається міра запобіжного заходу.

Перед входом на територію суду триває пікет. Близько 100 осіб вимагають, за їхніми словами, відкритого, чесного та справедливого судового засідання та звільнення затриманих.

Читайте такожУ Харкові сепаратисти пікетують суд, де обиратимуть запобіжний захід для проросійських активістів

Як повідомляв УНІАН, вночі 8 квітня проросійські активісти захопили будівлю Харківської ОДА. Вранці 8 квітня спецпідрозділ Національної гвардії України розблокував приміщення ОДА. Під час спецоперації було затримано 65 людей, у них була вилучена бойова та травматична зброя, а також 6 ящиків із «коктейлями Молотова».

Усім затриманим під час розблокування будівлі облдержадміністрації вручили письмові підозри у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 294 Кримінального кодексу України (масові заворушення).