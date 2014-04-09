Російській мові не буде надано статусу державної - Мірошниченко

Про це він сказав під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1».

"Ми маємо бути відвертими. Річ у тім, що я особисто не заперечував би проти державної і російської, і англійської, зокрема... Але російській мові не буде надано статусу державної. Чому? Бо це 10-та стаття Конституції, перший розділ, і для того, щоб внести зміни до першого розділу Конституції, ми маємо на першому голосуванні вже мати конституційну більшість - 300 голосів, на другому теж мати конституційну більшість, і провести референдум по всій країні, який підтвердить зміни в цей перший розділ. Скажіть: це реально? Напевно, ні. Бо не має це питання консенсусу. Навіщо ми зараз будемо людям говорити неправду?", - пояснив Мірошниченко.

За його словами, в Україні є велика російськомовна громада, яка б хотіла звертатись до суду, спілкуватись з державними інститутами влади тією мовою, яку вона знає. "Але ж для цього достатньо статусу офіційної. По суті, те, що сьогодні в Україні вже існує", - наголосив Мірошниченко.

Він зауважив, що в Україні потрібно стимулювати розвиток української мови "не через коліно", а, зокрема, випускаючи українські книжки, роблячи дубляж фільмів українською з тим, щоб українська мова природнім шляхом "заходила в російськомовні регіони".